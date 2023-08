Urne, il Pd di Cosenza pensa a un gruppo di lavoro

Non farà tappa a Cosenza, così come in altre importanti città della Calabria. Sarebbe stato superfluo, anche perché gran parte della classe dirigente democrat bruzia, se non tutta, guadagnerà Vibo Valentia nei giorni dell’1 al 3 settembre, dunque da venerdì a domenica prossima.

Il motivo? È pronta ad approdare, a queste latitudini, il segretario nazionale del Pd, Elly Schlein, attore principale della festa regionale del partito, chiamata a sigillare quella tanto declamata unità della coalizione, sempre inseguita ma mai pianamente raggiunta.

E allora la presenza dell’ex vice presidente dell’Emilia Romagna potrebbe fungere da catalizzatore per le varie componenti del Pd, specie in riva al Crati, dove da mesi, ormai, va in onda la diatriba tra la Federazione e i consiglieri regionali eletti nel Cosentino, Franco Iacucci e Mimmo Bevacqua, che coinvolge pure l’ex sub-commissario, Maria Locanto, tra le prime a sostenere la scalata della Schlein verso il Nazareno.

Dal capoluogo bruzio si trasferiranno a Vibo, infatti, amministratori locali, sindacalisti, sindaci, consiglieri comunali, i medesimi esponenti della Cittadella, Iacucci e Bevacqua, l’ex rappresentante della Regione, ed esponente di spicco del Pd, Carlo Guccione, l’ex parlamentare, Enza Bruno Bossio e tantissimi altri militanti del Pd, compreso, ovviamente, il segretario provinciale, Vittorio Pecoraro, che, tirato nella mischia, ha rivolto, di recente, un appello a Iacucci e Bevacqua, come riportiamo nella scheda, affinché venga dissotterrata l’ascia di guerra e si proceda tutti verso la stessa direzione. Lo scontro è nato all’indomani della composizione della squadra messa in piedi con lo scopo di coadiuvare lo stesso Pecoraro nel ruolo di coordinatore della Federazione, nel cui organigramma, però, non figura l’area politica riconducibile ai due consiglieri regionali. La recente Festa dell’Unità tenuta ad Acri ha palesato tali distanze, che adesso per colmarle occorrerà tanta disponibilità al dialogo.

