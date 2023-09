Provincia di Cosenza, probabile proroga sul rinnovo del civico consesso

E se si tornasse indietro? Già, se si tornasse indietro. La prospettiva non è poi tanto campata in aria. Anzi ha un suo fondamento, dettata da una proposta legislativa che, in caso di esito positivo, riporterebbe le Province a vivere una nuova, vecchia stagione. In pratica l’esperienza maturata sotto la normativa Delrio non avrebbe apportato quei cambiamenti auspicati agli Enti intermedi, i quali, dacché dovevano sparire, potrebbero, invece, risorgere dalle proprie ceneri, riacquistando le funzioni strategiche che rivestivano sui territori e permettendo ai cittadini di scegliere direttamente le rappresentanze istituzionali.

Oggi, infatti, non è così, dal 2014 non funziona più così, quando la Delrio modificò lo scenario: poche competenze e delegati eletti non dal popolo ma dagli stessi amministratori, sindaci e consiglieri comunali. Tutti a spingere, adesso, affinché le iniziative in campo poste in essere dal Governo si traducano in fatti concreti. La questione è al vaglio dei presidenti degli organismi di Area Vasta, come sono definiti attualmente, reduci da una tavola rotonda in quel di Salerno che ha riunito tutti i presidenti delle Province del Mezzogiorno, insieme a una delegazione parlamentare per entrare nel vivo di questa riforma. Un confronto-dibattito sul Disegno di legge all’esame in Senato. Tra i relatori anche Rosaria Succurro, inquilino di piazza 15 Marzo, che in quella circostanza sottolineò l’importanza rivestita dalle Province, "la vera interfaccia con i territori e i sindaci, nonostante negli ultimi anni – rimarcò – siano state lasciate con le armi spuntate per mancanza di mezzi, personale e risorse".

