Cosenza, ponti e viadotti provinciali: finanziati lavori per 21 milioni

Ponti crollati, strade dissestate, passaggi viari esposti ai rischi del dissesto idrogeologico: lo “sfasciume pendulo” di cui parlava Giustino Fortunato è raccontato dalle infrastrutture di collegamento calabresi. Porre rimedio a una situazione complessivamente compromessa non è semplice, ancor più in aree così vaste e orograficamente complesse come la nostra provincia. Qualche buona notizia arriva tuttavia dall’amministrazione provinciale che ha ottenuto il finanziamento di 15 progetti dal ministero per le Infrastrutture e i Trasporti per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti: l’importo degli investimenti previsti è di 21 milioni di euro. Non si tratta di fondi che consentiranno interventi risolutivi ma, certamente, di somme che contribuiranno a rendere meno vulnerabili alcune infrastrutture locali..

Grande soddisfazione del Presidente Rosaria Succurro, per la quale «la vera cifra della buona amministrazione si misura nel passaggio dai progetti ai risultati. Un successo reso possibile da un indirizzo politico e una programmazione che ho portato avanti da subito e sul quale il Settore Viabilità ha saputo rispondere.

