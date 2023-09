Cosenza, il sindaco chiede un passo spedito rispetto ai progetti messi in campo

Dall’impegno all’atto pratico. È questo l’indirizzo tracciato dal sindaco, Franz Caruso, per attuare il quale serve maggiore lena. Tradotto significa rilanciare l’azione amministrativa. Da qui l’idea, maturata già nelle scorse settimane, di mettere mano alla giunta, senza, tuttavia, stravolgere l’impianto iniziale dell’esecutivo cittadino.

Si paventa, però, solo una rimodulazione delle deleghe, seppure negli ambienti della maggioranza di centrosinistra ci sia chi è convinto possa materializzarsi qualche piccola sorpresa nel novero delle cariche assessorili. Di sicuro sarà rimpiazzato il dimissionario titolare al Bilancio, Francesco Giordano, con l’inquilino del Municipio intenzionato ad affidare l’importante ruolo a un professionista esterno (lo era anche Giordano) di sua fiducia, facendo leva sulle prerogative del sindaco, dunque scegliendolo in piana autonomia.

Sembra sgonfiarsi, pertanto, l’indiscrezione serpeggiata all’indomani del passo indietro praticato da Giordano, di puntare su uno dei candidati alla presidenza del Collegio dei Revisori dei conti, Francesco Colistro, proposto dal Pd ma rimasto sulla soglia di Palazzo dei Bruzi per una manciata di preferenze, in quanto all’atto del voto gran parte del Consiglio comunale si espresse in direzione dell’uscente, Andrea Manna, sostenuto anche da pezzi della maggioranza, appunto, pronta ad esprimersi favorevolmente insieme all’opposizione.

