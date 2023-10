Rende, assemblea popolare sulla Città unica per affrontare questioni giuridiche

Dopo gli annunci i fatti. Giovedì sera una nuova riunione definita appunto operativa con poche persone, per delineare i prossimi passi. Ieri sera, terza tappa. Ed ancora una volta l’appuntamento è stato al centro storico. Rende vuole dire la sua sulla città unica. Non un secco “no, grazie” ma quantomeno discutere, capire, approfondire circa l’attuale proposta di legge.

Durante il dibattito si è ravvisata la necessità di organizzare una assemblea pubblica, da tenersi entro la metà di questo mese, come già anticipato. Al vaglio due possibili luoghi. Il primo è il cinema Garden, anche simbolico se vogliamo. Il secondo è il Seminario, a Quattromiglia. Sono stati invitati nel frattempo i sindaci di Cosenza, Caruso, e Castrolibero, Greco. Ed è stato coinvolto un docente universitario, Enrico Caterini, per portare al tavolo anche dettagli giuridici ed uno studio concreto sugli aspetti finanziari della possibile fusione.

La finalità è quella di rendere consapevoli e protagonisti i cittadini su un tema che, secondo le associazioni ed i Movimenti, «inevitabilmente, andrebbe a stravolgere la vita delle comunità di Rende, Cosenza e Castrolibero». La loro non è «né una posizione campanilistica né, tantomeno, pregiudiziale».

