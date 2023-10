In Consiglio comunale a Cosenza è pronto a debuttare un nuovo gruppo

L’avessero sottoscritta prima l’intesa, oggi si parlerebbe di nascita del Terzo Polo all’interno del civico consesso.

Il raffreddamento dei rapporti politici tra Carlo Calenda e Matteo Renzi a livello nazionale, invece, smorza tale opportunità nell’assise di Palazzo dei Bruzi, proprio quando due consiglieri di maggioranza hanno deciso di formare un gruppo autonomo sotto le insegne di Azione e di Italia Viva, pur restando fermamente ancorati alla squadra del sindaco, Franz Caruso, nella cui lista a sostegno dell’attuale primo cittadino si candidarono Caterina Savastano e Alessandra Bresciani, l’una tesserate del partito afferente all’ex ministro, l’altra vicina alle posizioni dell’ex Premier.

Entrambe giurano fedeltà all’amministrazione guidata da Caruso, riconducendo la volontà di racchiudere in un unico contenitore le esperienze istituzionali al fatto di avere sovente condiviso le medesime tesi nel corso della legislatura. Quindi, perché viaggiare separate?. Da qui l’idea di costituire un gruppo consiliare, appunto, la cui proposta è stata già formalizzata e protocollato alla Segreteria generale, dalla quale, se dovesse pervenire una risposta positiva (l’ufficialità arriverà la consultazione dello Statuto) l’alleanza potrebbe debuttare al primo Consiglio utile. Il modello del “campo largo” teorizzato dal sindaco, come lo stesso spiega nell’intervista del pezzo di apertura, diventa sempre più concreto, favorendo l’omogeneità necessaria alla coalizione di centrosinistra per rimanere unita e compatta, specie in questa fase di cambiamento contraddistinta dalle dimissioni di un assessore e dal caso Maria Pia Funaro, il vicesindaco di recente defenestrato dall’inquilino del Municipio. Due vicende sganciate ma che probabilmente imprimeranno un’accelerata al rimpasto di giunta, ritenuto necessario da Caruso per ridare slancio all’azione amministrativa.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza