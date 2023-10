Cosenza, la crisi nel Pd preoccupa la maggioranza

Lo sfogo dell’ex vicensidaco, Maria Pia Funaro, ha squarciato il velo del tempio. Trema il Pd ma il sisma scuote tutta la maggioranza a Palazzo dei Bruzi. Una fenditura improvvisa che è destinata a provocare ampie smagliature all’interno di un’Aula in fibrillazione. La solitudine della Funaro è la solitudine denunciata da altri tre consiglieri comunali dem, Francesco Graziadio, Gianfranco Tinto e Aldo Trecroci che lamentano «carenza di informazione e condivisione, e la vicenda Funaro solo l’ultimo episodio di una serie di altre situazioni analoghe, meno importanti ma altrettanto significative». La litigiosità rappresenta l’unico vero elemento di continuità all’interno di un partito che non è mai stato tale perché schiacciato dalle correnti. Del resto la conferma arriva proprio dai tre esponenti democrat: «Ciò che sta accadendo avvalora l’idea, ormai diffusa nella collettività, di un partito chiuso al dibattito, poco dialettico, attento agli equilibri di potere interni ma poco dialogante con la sua base. È necessario invece un intervento risolutivo e immediato, anche da parte di chi occupa cariche interne a questa Federazione di carattere regionale e nazionale, per favorire la condivisione di idee e progetti politici con una partecipazione attiva, anche e soprattutto nel gruppo comunale del Pd, alle decisioni che dovranno essere assunte». Del resto, i tre consiglieri comunali sono stati informati solo «dagli organi di stampa e televisivi della rimozione del vicesindaco e assessore all’Ambiente. Premesso che queste decisioni sono di esclusiva competenza del sindaco, che non possediamo altri elementi di valutazione politica della vicenda se non quelli noti attraverso le dichiarazioni ufficiali rilasciate dagli interessati, riteniamo comunque che una migliore comunicazione all’interno della maggioranza e del gruppo Pd in particolare, più volte richiesta invano, sarebbe stata opportuna, anzi necessaria, nello sviluppo di questa e anche di altre vicende che si sono succedute nel corso dei quasi due anni di operato dell’attuale Amministrazione comunale».

