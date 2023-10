Comune di Cosenza, bilancio di previsione approvato a maggioranza

Via libera, non senza polemiche, al bilancio di previsione 2023-2025. Il documento contabile è stato approvato a maggioranza verso le ventidue. Nel centrosinistra astenuta Bianca Rende. Relazione sul bilancio affidata al dirigente del settore programmazione finanziaria, Giuseppe Bruno. La seduta è stata disertata dai consiglieri di Fratelli d’Italia Francesco Spadafora, Ivana Lucanto e Giuseppe D’Ippolito. I tre hanno espresso «disappunto circa la modalità con cui si è arrivati all’approvazione del documento contabile di previsione». A loro dire «è mancata un’adeguata discussione e approfondimento con i consiglieri comunali. Il bilancio preventivo è un momento cruciale per l’ente, poiché determina l’andamento dell'azione amministrativa e la programmazione dei servizi e degli investimenti. Tuttavia - hanno sottolineato Spadafora, Lucanto e D’Ippolito - si è proceduto senza coinvolgere adeguatamente i consiglieri e senza il necessario confronto e approfondimento.

La scelta di non partecipare all’assemblea civica non è stata affatto semplice, perché, sin dall’inizio della consiliatura, il gruppo di FdI non si è mai sottratto al confronto, non facendo mancare mai la propria disponibilità anche di fronte a circostanze e argomenti in cui non c’era assoluta convergenza o unità di intenti con la controparte politica. Ma questo documento contabile - hanno aggiunto - è un vero e proprio “pacchetto a scatola chiusa”, deciso da pochi e senza addirittura il coinvolgimento dell’intera giunta».

