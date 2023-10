Elezioni comunali a Corigliano Rossano: il centrodestra converge sulla Straface

Il Pd di Corigliano Rossano, che aveva assunto l’iniziativa di riunire le forze di centrosinistra per verificare la possibilità di creare una coalizione ampia da contrapporre al centrodestra in vista delle elezioni amministrative di primavera, deve fare i conti con le divisioni interne e con la sfiducia di 10 dirigenti iscritti, verso la linea politica del segretario cittadino Franco Madeo. Un evento che crea non pochi problemi all’interno del centrosinistra nella formazione della coalizione che dovrà partecipare alle elezioni amministrative di primavera prossima.

Al contrario il centrodestra con la convention di sabato scorso tenutasi in città ai massimi livelli regionali e con le massime rappresentanze locali in Parlamento, ha inteso manifestare e sottolineare l’unità delle forze di destra e del centro moderato (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati) e “tracciare la via maestra verso le amministrative 2024”. Una dichiarazione che implica la scalata al municipio di Corigliano Rossano e che ha dato l’impressione alla numerosa platea presente all’interno di quell’assemblea che vi fosse già il candidato da contrapporre al sindaco uscente Flavio Stasi. Il candidato, secondo il sentire unanime, è stato visto nella consigliera regionale di Forza Italia, Pasqualina Straface. Per molti lo stesso discorso pronunciato nella convention sarebbe riconducibile a quello di un vero e proprio candidato alla carica di primo cittadino. Infatti la Straface ha ribadito con forza che «il Centrodestra ha il dovere di dare una guida autorevole alla città». Ha sottolineato che, essendo il centrodestra «forza di governo nazionale, regionale e provinciale, questo vuol dire che la gente ci ha riconosciuto e continua a riconoscerci la capacità di affrontare e risolvere i problemi».

