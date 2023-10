Cosenza, Caruso dovrà discutere con il Pd per scegliere i nuovi assessori

I nodi vengono al pettine. Approvato il bilancio di previsione il sindaco Franz Caruso deve rimettere ordine nella giunta municipale. Dopo la rimozione della vicesindaco Maria Pia Funaro e le dimissioni dell’assessore alle Finanze, Francesco Giordano, il primo cittadino deve riempire due caselle.

La cosa più certa di tutte è che non ci sarà un vice: l’esperienza fatta pare destinata a indurre Caruso a nominare due componenti dell’esecutivo senza tuttavia affidare la delega del “secondo” in campo a nessuno.

Il Partito democratico che aveva invocato e ottenuto il ruolo dovrà accontentarsi delle sole deleghe assessorili: il primo cittadino d’altronde è stato più volte esplicito sull’esercizio pieno delle proprie prerogative. Dunque, ai democrat toccherà un assessore ma non un altro vicesindaco - questo è certo - mentre il responsabile del delicato settore del Bilancio municipale verrà direttamente selezionato dal capo dell’Amministrazione.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza