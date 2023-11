A Paola situazione contabile sempre più difficile

I tempi sono quasi maturi per procedere alla redazione del Piano di riequilibrio. Evitato nell’ultimo Consiglio comunale il dissesto ora occorrerà definire come ripianare effettivamente la massa passiva. Dopo l’ok dalla giunta poi il documento entro novembre dovrà essere portato all’attenzione del Consiglio comunale per la votazione. Non è escluso che dovranno anche essere tenute in considerazione le risultanze degli ultimi giudizi dinanzi al giudice di pace (sulle tasse) che hanno visto l’ente soccombente. Si tratta negli effetti di verificare quanto in termini economici la situazione possa incidere sul bilancio.

Ma non di secondo piano ci sarebbe da affrontare quanto prima anche la questione politica che sta attraversando la maggioranza. Ancora non è stato nominato il nuovo assessore che dovrebbe prendere il posto della dimissionaria Barbara Sciammarella. Finora le richieste del maggiore pretendente del posto in giunta - il consigliere comunale Marilena Focetola - sono state tutte evase. Non si è inteso dare l’ok a uno dei due nomi proposti. Resistenze ci sono state anche da parte della stessa maggioranza.

