Corigliano Rossano, non s’esclude l’ingresso in assise di Forza Italia

«In politica, mi sono sempre ispirato a principi moderati, liberali ed europeisti, e ritengo che Forza Italia, al momento, garantisca, più di altri, un percorso caratterizzato da tali principi».

Sono a grandi linee le motivazioni che hanno indotto il consigliere comunale, Aldo Zagarese, ex capogruppo del Partito Democratico nell’attuale civico consesso, ad aderire al partito di Forza Italia, mentre ribadisce di non avere, tra l’altro, condiviso la nuova linea del nuovo segretario che porta il Pd «a virare nettamente verso posizioni radicali di sinistra, rispetto alle quali io mi ritengo distante anni luce».

Diverso il giudizio verso il partito Azzurro, forza politica radicata nel territorio ed in particolare nell’area urbana di Corigliano e nei principali centri della Sibaritide, ma non presente nella civica assise.

Un’assenza che potrebbe essere sanata se Zagarese dovesse far nascere con il suo passaggio nel partito Azzurro, l’omonimo gruppo in consiglio. Una evenienza che egli non esclude «se i vertici del partito di Forza Italia – ha risposto alla nostra domanda – dovessero manifestare la volontà di ritagliare in consiglio lo spazio istituzionale che Forza Italia può vantare di diritto». Una presenza, quella del partito Azzurro, oggi meno visibile nell’area urbana di Rossano, che potrebbe avere un ruolo determinante nei rapporti di forza che potrebbero scaturire dalla prossima competizione elettorale di primavera prossima, in cui la presenza di Zagarese potrebbe aggiungere un peso non indifferente. L’osservazione è ancora più pregnante considerato che Forza Italia, così come evidenziato dal commissario cittadino del partito, Giuseppe Turano, è una delle principali forze politiche impegnata a potenziare sempre di più la coalizione di centrodestra.

