Nella minoranza di Paola manca una strategia... Comune

Il sindaco non sembra sentire la mancanza in giunta di un assessore. Giovanni Politano va avanti. E non potrebbe essere diversamente con progetti importanti per il rilancio della città che stanno prendendo forma e altri che sono in cantiere e che saranno avviati da qua a breve.

E la minoranza? Nei giorni scorsi si è tenuta una riunione alla quale hanno preso parte i consiglieri comunali Emira Ciodaro, Josè Grupillo, Alfonso D’Arienzo e Andrea Signorelli. Si è parlato tra l’altro dei prossimi appuntamenti amministrativi. In particolare del riequilibrio che dovrà essere portato in aula a dicembre. Indiscrezioni sull’incontro però ne circolano poche. Ma chiaramente si sta cercando di fare quadrato tra anime e schieramenti distinti che potrebbero però essere accomunati in futuro da un percorso comune. Diverso è il discorso degli altri due consiglieri comunali di minoranza Roberto Perrotta e Marianna Saragò che nell’ultimo Consiglio comunale hanno adottato una strategia differente rispetto agli altri quattro colleghi dell’assise.

In particolare si sta adesso cercando di mediare per i prossimi appuntamenti consiliari.

