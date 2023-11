Acqua col contagocce a Paola, il Pd chiede interventi

Acqua, il Pd chiede interventi immediati. A seguito delle continue lamentele dei cittadini in merito agli interminabili disagi che la mancanza del prezioso liquido ha causato e causa in interi quartieri della città la direzione del Partito Democratico di Paola e La Migliore Calabria lanceranno una proposta che sarà successivamente sottoposta all'approvazione dei cittadini e poi presentata in Consiglio Comunale tramite il consigliere comunale Renato Vilardi. «Centinaia di famiglie paolane – spiega il partito – sono state costrette, per lunghi periodi, non solo primaverili ed estivi, a convivere con la mancanza d’acqua».

Molte famiglie e palazzi sono stati costretti ad installare l'autoclave o ci stanno pensando seriamente in una città che sta sul mare ed è pure a rischio idrogeologico. «L'acqua erogata ad ore fa giustamente salire la tensione tra i cittadini i quali ci hanno raccontato che vivono la giornata in funzione degli orari di arrivo creando forte disagio».

