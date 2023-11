Depurazione a Paola, Perrotta: finanziamenti a rischio

«L’eredità lasciata dall’ex sindaco all’attuale amministrazione è di 40 milioni di finanziamenti ottenuti, di cui 20 sono per il porto turistico. Inoltre ci sono 60 milioni di richieste di finanziamento. Mentre le opere già appaltate sono per 15 milioni di euro». Partendo da questi numeri il gruppo consiliare dell’ex sindaco Roberto Perrotta – che in sella al comune è stato per tre mandati – vuole vederci chiaro su quanto in un anno e mezzo di amministrazione a Guida Politano si sta facendo. Si stanno avvicinando scadenze importanti.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza