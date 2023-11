Provincia di Cosenza, Forza Italia prima a depositare la lista

Tutti al lavoro. Fino a ieri sera tardi. Chi chiuso nelle segreterie di partito, altri impegnati in incontri itineranti. Scade oggi a mezzogiorno il termine ultimo per presentare le liste in vista del rinnovo del Consiglio provinciale, in programma il prossimo 20 dicembre.

Le forze politiche afferenti agli schieramenti di centrodestra e di centrosinistra, hanno sfruttato tutto il tempo a disposizione per far quadrare il cerchio, tra raccolta di firme (ne occorrono almeno 92) e selezione dei candidati, dodici in ogni griglia, con il 40% da attribuire alle quote rosa. Da indiscrezioni dovrebbero essere cinque gli elenchi pronti a fronteggiarsi per acquisire quanti più seggi possibile in piazza 15 Marzo, dove si eleggono solo i rappresentanti territoriali, non la presidenza, che rimane in carica due anni in più rispetto al civico consesso. A guidare l’Ente, come ampiamente risaputo, è il sindaco di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, espressione di Forza Italia.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza