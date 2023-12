Autostrada, il Consiglio provinciale approva l'atto di indirizzo per ammodernare gli svincoli di Cosenza Sud e Altilia-Grimaldi

«Giornata importante per la Provincia di Cosenza. Oggi in Consiglio abbiamo approvato l’Atto di Indirizzo per l’ammodernamento dello svincolo di Cosenza Sud dell’Autostrada e lo svincolo di Altilia-Grimaldi, nonché l’ammodernamento del tratto che intercorre fra i due svincoli, per un totale di 25 km.».

Così il Presidente della Provincia Rosaria Succurro a margine della conclusione dei lavori del Consiglio Provinciale odierno, che su proposta della stessa Presidente ha approvato Atto di Indirizzo di richiesta all’ANAS e al Ministero delle Infrastrutture di comunicare alla Regione Calabria di derogare alla procedura di Dibattito Pubblico per l’intervento in questione - tratto della A2 tra lo svincolo di Cosenza e quello di Altilia - qualificabile come “grande opera infrastrutturale di rilevanza sociale, avente impatto sull’ambiente e sull’assetto del territorio”; e di richiesta alla Regione Calabria di identificazione formale dello stesso.

«Sarà un tratto di strada più moderno, più sicuro, parallelo a quello attuale e che coinvolgerà ben dodici Comuni della nostra provincia» – ha aggiunto Rosaria Succurro, sottolineando che «noi lavoriamo per le opere importanti e strategiche, che danno maggiore affidabilità e maggiore sicurezza e per le quali affianchiamo l’ANAS che ringraziamo non solo per le importanti opere ma soprattutto per l’interlocuzione che con la Provincia di Cosenza dimostra di avere costantemente».

Per il Presidente Succurro, infine, la procedura messa in atto «consentirà di snellire i tempi e quindi di far rientrare l’opera nella programmazione 2021/2025, superando il dibattito pubblico altrimenti necessario».

Essendo la Provincia di Cosenza territorialmente interessata, con l’Atto di Indirizzo approvato il Consiglio Provinciale ha altresì stabilito di comunicare alla Regione Calabria che l’Ente esprime già allo stato parere favorevole circa la deroga alla procedura di dibattito pubblico per il tratto della A2 tra gli svincoli di Cosenza ed Altilia, relativamente agli interventi.