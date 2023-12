Comune di Paola, via tre assessori in sei mesi ma Politano scansa la crisi

Via tre assessori ma la crisi politica per adesso sfiora appena il Comune. In consiglio i numeri dovrebbero tuttavia esserci nonostante il sindaco abbia perso nel giro di sei mesi, un consigliere comunale passato alla minoranza e le assessore Francesca Sbano, Barbara Sciammarella e Stefania Mirafiori. Il primo cittadino è stato abile ad imbarcare subito dopo lo strappo con il Pd due consiglieri comunali nel suo stesso gruppo politico di appartenenza (Marco Minervino e Maria Rosaria Città). La recente uscita di scena di Stefania Mirafiori sembra essere invece indolore. Mirafiori difatti nonostante l’addio anticipato all’Esecutivo non ha innescato polemiche di sorta. Le dimissioni dettate ufficialmente da motivazioni professionali risalirebbero a problemi sorti a febbraio scorso.

