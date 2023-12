Diamante, Francesco Liserre si candida nella lista Achille Ordine sincaco

È di quest’ultima ora la notizia della candidatura dell’avv. Francesco Liserre nella lista capeggiata dall’avv. Achille Ordine, in vista delle prossime competizioni elettorali a Diamante.

“ Ho deciso di dare pieno sostegno al mio fraterno amico, nonché ottimo Collega, Achille Ordine, candidandomi nella lista da lui meritatamente capeggiata, Diamante Punto Zero. A tal riguardo, ritengo che sia giunto il momento di rompere ogni indugio e di schierarsi, apertamente, in un impegno coerente e concreto, per il conseguimento di quella tanto agognata rinascita democratica che il nostro paese, ormai completamente al collasso, attende da anni. Volendo parafrasare un noto principio giuridico in tema di reato omissivo improprio in virtù del quale, non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo, aggiungerei che, prim’ancora di un obbligo giuridico, tutti noi diamantesi, abbiamo un ineludibile obbligo morale nei confronti di noi stessi e, soprattutto, dei nostri figli, di impegnarci a ripristinare le condizioni basilari di agibilità democratica sulle macerie di un allarmante degrado, etico, politico, culturale e sociale che non ricorda precedenti nel nostro paese. Diversamente, omertosi silenzi, compiacenti connivenze e improvvide velleità di esasperato protagonismo individuale, renderebbero, inevitabilmente, gioco facile ad un consolidato e scellerato sistema di clientelismo e mediocrità che, nel tempo, ha trasformato la “perla del Tirreno nella perla della desolazione “. Infatti, a tacer d’altro e fuori da ogni suggestione retorica, è sufficiente percorrere, con buona dose di coraggio, il nostro bel lungomare dopo le 20 per comprendere, nel silenzio cimiteriale più eloquente di tanta spocchiosa verbosità, l’emblematico declino in cui versa la nostra città.

Ed è per questo che ho deciso di sostenere, con il mio modesto contributo e unitamente ad una squadra di eccellenti protagonisti, il sogno appassionatamente condiviso con l’amico Achille Ordine di riportare, Diamante, allo splendore della sua gloriosa magnificenza”.