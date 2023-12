Paola, Politano rimodula la giunta ed entrano due nuovi assessori

Sandra Grossi e Massimo Focetola sono i nuovi assessori comunali. Giovanni Politano ha sciolto ieri mattina le riserve. Grossi è l’attuale dirigente del liceo scientifico “Galileo Galilei” e prenderà il posto della dimissionaria Stefania Mirafiori del gruppo Insieme. Avrà le deleghe alla pubblica istruzione e biblioteca. Focetola è invece stato indicato da Grande Paola il movimento in cui si è trasferita dopo l’abbandono da “Orizzonti” la consigliera comunale Marilena Focetola. Avrà le deleghe ad agricoltura, trasporto, sport e ambiente.

Per Massimo Focetola è un ritorno al Comune da assessore. È stato difatti membro dell’Esecutivo per circa due anni con l’allora sindaco Basilio Ferrari dal 2012 al 2014. Per Sandra Grossi invece si tratta di una prima assoluta in politica. Della prima squadra varata dopo la vittoria delle elezioni comunali sono riusciti a resistere dopo un anno e mezzo soltanto Maria Pia Serranò e Totonno Logatto vale a dire gli assessori in quota Fratelli d’Italia sebbene appartengono a due correnti diverse.

