Brindisi natalizio con le prime novità: a giorni le nuove assunzioni al Comune di Rende

Dalla fase di shock per lo scioglimento del Comune alla fase della consapevolezza. E della positività. Ieri mattina spazio al brindisi di auguri per Natale e ad un primo, sommario ma importante, bilancio dei sei mesi per i tre commissari prefettizi chiamati a gestire la casa comunale rendese.

Santi Giuffrè, Michele Albertini e Rosa Correale hanno voluto brindare insieme a tutti i dipendenti dell'ente, tra panettoni, spumanti e "turdilli", i dolci tipici del luogo. Un clima molto cordiale, tanti sorrisi e molte strette di mano al primo piano del municipio di via Rossini. Intanto, la prima notizia: sono terminati ufficialmente tutti i concorsi pubblici.

Entro il 29 dicembre, quasi certamente, i vincitori saranno già assunti e sul nuovo posto di lavoro nei diversi dipartimenti e settori. Dopo circa due anni dalla loro indizione, finalmente sono stati riattivati i concorsi per varie figure professionali da assumere presso il Comune di Rende.

