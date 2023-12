Paola, sul risanamento dei conti è atteso l’ok del Ministero

Il Comune resta in attesa dell’ok al piano di risanamento proposto a Ministero e Corte dei Conti. Nel frattempo sta mettendo in campo azioni volte al ripiano della massa passiva e alla riscossione coattiva dei tributi. Ieri la commissione bilancio è stata da preludio all’odierno Consiglio comunale nel corso del quale si dibatterà tra l’altro delle variazioni di bilancio e l’approvazione dei debiti fuori bilancio.

La riunione è stata promossa da Andrea Signorelli presidente della suddetta commissione e capogruppo di Rbc. Alle porte del civico consesso tornano a galla quelle che sono state per diverso tempo le discussioni accese sui Conti del Comune. Evitato il terzo dissesto la strada non sarà in ogni caso agevole. In questo periodo tuttavia le operazioni poste in essere dall’assessore al Bilancio Pasquale Filella sono state diverse.

Innanzitutto una task force per monitorare la situazione e poi recentemente precise disposizioni a riguardo dei tributi. Il Comune oggi ha la necessità di attuare quello in cui non è stato capace per anni a causa di un elevatissimo tasso di evasione fiscale. A riguardo della riscossione spontanea e coattiva dei Tributi è stata fatta convenzione per un anno con l’Agenzia delle Entrate. La stessa Agenzia che ricordiamo era del resto era stata oggetto di reprimenda da parte del capo settore Annalisa Apicella. A riguardo dell’idrico 2013-2014 Apicella ha segnalato che alcuni provvedimenti di pagamento trasmessi all’Agenzia sono stati impugnati dinanzi al giudice di pace di Paola che si sarebbe determinato per la nullità degli stessi.

