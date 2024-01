Sanità a Cetraro, il Punto nascita alimenta la discussione

Continua a far discutere nella cittadina la vicenda del Punto nascita, la cui riapertura è stata, come è noto, disposta - entro 180 giorni e dopo l’attuazione di un preciso cronoprogramma - con un decreto regionale ad hoc pubblicato sabato scorso.

Il sindaco, Ermanno Cennamo, raggiunto per telefono, ha espresso soddisfazione e ha ringraziato il presidente Roberto Occhiuto per l’impegno profuso in merito. Mentre le opposizioni ritengono poco opportuna questa soddisfazione, arrivando a chiedere le dimissioni dello stesso sindaco e della sua maggioranza, soprattutto alla luce degli ulteriori tempi di attesa e di quella che giudicano una erronea lettura del decreto.

Secondo, invece, il gruppo “Cetraro in Azione”, rappresentato dal consigliere comunale ed ex sindaco Giuseppe Aieta, gli amministratori comunali «continuano a prendere lucciole per lanterne, non avendo letto il decreto. Il decreto - si legge in una nota - altro non è che una fustigata verso l’Asp di Cosenza, che sul Punto nascita continua a perdere tempo».

