Corigliano Rossano, FdI denuncia: le politiche di Stasi hanno emarginato la città

Il partito di Fratelli d’Italia, manifesta chiaramente nell’atteggiamento di dura opposizione verso l’esecutivo comunale che il clima di campagna elettorale è ormai in atto tornando ad attaccare l’Amministrazione comunale ed in particolare la gestione del sindaco Flavio Stasi, accusato nei giorni scorsi, dagli esponenti locali del primo partito di centrodestra, di dire «no» a tutto, aggiungendo oggi che le «politiche di Stasi hanno emarginato la città» e che avrebbero indotto la Regione a chiudere i rubinetti relativi ai finanziamenti europei. Un’accusa pesante che, secondo molti osservatori, anche di centro destra, fanno da prologo al prossimo incontro di coalizione che vedrà in prima fila il partito locale del Primo Ministro Giorgia Meloni.

E sicuramente faranno anche da premessa alla stessa riunione che dovrebbe tenersi nei primi successivi, le critiche che emergeranno dalla convention del partito di Forza Italia, che si terrà oggi pomeriggio, con inizio alle ore 19,30, nella sala riunioni del San Luca dell’Area urbana di Rossano. Alla riunione del partito Azzurro, che fa seguito a quella tenuta nei giorni scorsi presso la sede di Forza Italia dell’Area Urbana di Corigliano, in cui cominceranno a prendere forma gli argomenti per gli ormai prossimi appuntamenti elettorali amministrativi, prenderanno parte, i dirigenti locali, il commissario Giuseppe Turano ed il sub commissario Francesco Naccarato, i massimi esponenti regionali, la consigliera regionale Pasqualina Straface e l’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo, oltre agli iscritti e simpatizzanti. Intanto le dure critiche di Fratelli d’Italia, prendono lo spunto da un’affermazione che sarebbe stata ufficializzata dall’esecutivo della Regione Calabria.