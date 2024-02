Forza Italia si rafforza in Calabria: anche il sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea, nella famiglia azzurra

Il sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea, ha ufficialmente aderito a Forza Italia. L’annuncio è giunto nel corso di una iniziativa tenutasi presso il salone di rappresentanza della delegazione comunale della Marina, alla presenza di una folta platea e del coordinatore provinciale del partito azzurro, nonché assessore regionale, Gianluca Gallo.

«Si sente il bisogno – ha spiegato Middea - di ritornare alla politica, ai partiti, di mettere un’anima nel percorso di ognuno di noi. Ed è per questo che, coerentemente con quelli che sono da sempre i miei ideali, oggi ho riaderito formalmente a Forza Italia, partito che nella sostanza non ho mai abbandonato». Una scelta di campo che come ha aggiunto il sindaco «insieme a tante amiche e tanti amici, abbiamo compiuto anche e soprattutto per dare maggiore forza, al nostro territorio, all’interno del Governo regionale e nazionale, di cui Forza Italia è parte integrante e ringrazio il coordinamento provinciale del partito, nella persona dell’assessore regionale Gianluca Gallo, per l’accoglienza e per non avermi fatto mai mancare apporto e sostegno concreto.» Da parte sua, Gianluca Gallo ha voluto esprimere la propria soddisfazione per la scelta di Middea, rievocando il suo legame con Fuscaldo. «Era il 1990 quando qui si tenne un congresso provinciale del mio partito, a cui presi parte. Ed oggi sono ancora qua per accogliere il sindaco di questa splendida ed importante Comunità nella nostra famiglia politica e sono ancor più felice nel vedere, in questa sala, esponenti azzurri dei Comuni vicini, a dimostrazione del fatto che, sul Tirreno cosentino, si fa rete e questo non può che essere un buon segno per l’intero comprensorio che, purtroppo, nel corso delle ultime elezioni regionali non ha espresso un rappresentante all’interno di Palazzo Campanella».