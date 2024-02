Nasce a Cosenza la Destra “alternativa” immaginata da Alemanno

L’altra destra. Immaginata dall’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, già leader all’interno di Alleanza Nazionale della cosiddetta “Destra sociale”. Una Destra che sta crescendo pure nella nostra provincia per fungere da “pungolo” nei confronti della maggioranza che governa il Paese sotto l’egida di Giorgia Meloni.

Fabrizio Falvo, ex consigliere comunale e provinciale, ne è il coordinatore nel Cosentino. La forza politica si chiama “Indipendenza” e si è già strutturata in circolo nell’area urbana. Falvo, infatti, ha comunicato la formale costituzione del movimento che in sede territoriale si è strutturato con ruoli e iscrizioni.

Il presidente nell’area urbana è Luigi Lupo, che potrà contare sull’apporto di Antonello Cosenza, Fulvio Campanaro, Pietro Mauro, Alessandra Noce, Giovanni De Luca, Mirella Spadafora, Alessandro Alberti, Fabio Quintieri, Daniela Quintieri, Carmine Santamaria, Maurizio Via , Maria Grazia Molfese e Monica Nicoletti .

L'assemblea del circolo è stata convocata per domani alle 19.30 nei locali di Via Montesanto a Cosenza, per affrontare un articolato ordine del giorno. Il gruppo di attivisti di “Indipendenza” affronterà la problematica della sanità nel capoluogo bruzio e discuterà della raccolta di firme per promuovere proposte di legge di iniziativa popolare.