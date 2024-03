Nuovi asili e palasport a Cosenza, stilato l’elenco dei lavori

Uno sguardo al futuro ma con i piedi ben piantati nel presente. Potrebbe essere questa la sintesi della seduta di commissione tenuta ieri mattina al cospetto dell’assessore Damiano Covelli.

Al centro del dibattito le opere in fase di realizzazione in città e quelle che verranno, elencate dal titolare ai Lavori pubblici della giunta targata, Franz Caruso, dopo l’invito di partecipare all’incontro da parte del presidente dell’organismo consiliare, Concetta De Paola. Nelle prossime settimana il civico consesso sarà chiamato ad approvare il Piano triennale degli interventi da mettere in campo (2024-26), quando già l’amministrazione ha portato avanti numerosi progetti durante la consiliatuta di metà mandato, tra cantieri ultimati, altri in itinere e molti in fase di conclusione.

Spiccano, per esempio, la rigenerazione dei fiumi Crati, Busento e Campagnano, così come la realizzazione di un palazzetto dello sport all’interno della Città dei Ragazzi. Senza dimenticare la ristrutturazione del teatro Rendano, il restyling di Serra Spiga, un’area dedicata alla pratica dello squash, gli asili nido di via Asmara e Saverio Albo, la riparazione delle zone franose e molto altro ancora.