Aliquote Imu, Tari e Irpef all’attenzione del Consiglio comunale di Paola

Settimana di passione per l’amministrazione comunale. Ci si appresta ad approvare anzitempo il bilancio di previsione 2024-2026. L’assise è stata convocata dal presidente del consiglio, Mattia Marzullo, per il 28 marzo alle ore 9. Tra l’altro oltre che lo strumento contabile dovranno essere approvate le aliquote Imu, Tari, nonché addizionale Irpef e del canone unico patrimoniale.

In attesa del civico consesso emerge in ogni caso che non ci saranno aumenti di tasse e vengono confermate le tariffe del 2023. Inoltre viene anche confermata la riduzione delle spese come da piano di riequilibrio e il disavanzo non subirà incrementi. L’assise dovrà anche trattare della proposta di finanza di progetto “concessione per le attività di gestione e manutenzione, fornitura di energia elettrica”. Tra l’altro anche della progettazione ed esecuzione degli interventi di riqualificazione finalizzati all’efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione e implementazione del servizio smart city. A tal proposito c’è da dire che il progetto consentirà un risparmio di 120mila euro all’anno al comune per 20 anni.

Si discuterà anche del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari.