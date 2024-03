Città unica Cosenza, il Pd scende in campo e annuncia una conferenza stampa

Città unica: da una parte il comitato cittadino rendese, dall'altra il Pd con il segretario provinciale ed i consiglieri regionali Bevacqua e Iacucci. In mezzo la maggioranza governativa regionale. Nella mattinata di venerdì scorso è stata depositata, presso gli uffici del Consiglio regionale calabrese, la proposta di legge che «mira a rafforzare il ruolo delle municipalità coinvolte in un progetto di fusione», scrivono intanto da Rende. Tale proposta, infatti, «prevede che eventuali referendum debbano essere ritenuti validi solo se il si dovesse vincere in ogni comune coinvolto, superando il quorum cumulativo».

Il ruolo dei ComuniLa proposta di modifica della legge regionale oltre ad essere condivisa e promossa dai comitati cittadini di Cosenza, Rende e Castrolibero e dall’associazione nazionale per le fusioni Fcnn, è sostenuta dai Sindaci e dalle amministrazioni comunali di Cosenza e Castrolibero, così come affermato e ribadito nel corso della conferenza stampa dello scorso 11 marzo. «Questa proposta di modifica entra di diritto tra le principali iniziative che, come Comitato cittadino di Rende, abbiamo intrapreso in questi mesi. Iniziative che vogliono gridare la contrarietà ad un disegno di potere, scellerato, totalmente antidemocratico, con metodi degni dei regimi di ieri e di oggi», aggiungono dal Campagnano. «Vengono mortificati i territori, vengono bypassate le amministrazioni comunali così sovvertite o cancellate e, soprattutto, vengono ignorate le scelte dei cittadini. È proprio per queste mancanze che, dal basso, e quindi dai cittadini delle tre municipalità interessate, parte la proposta di modifica alla legge regionale 13/1983».