I cinquestelle gettano l’asso sul tavolo: Conte aprirà la campagna elettorale a Corigliano Rossano

Il Movimento 5 stelle cala l’asso sul tavolo elettorale e scopre la carta più alta da giocare contro il centrodestra. Non risparmiano energie e colpi di scena gli alleati del sindaco uscente Flavio Stasi che hanno appuntato sul calendario di metà aprile l’arrivo in città di Giuseppe Conte. Il leader nazionale avrà certamente l’onere di aprire una campagna elettorale che non risparmierà colpi di scena ed energie per contrastare l’avanzata del centrodestra di Pasqualina Straface. L’ex presidente del Consiglio dei ministri del governo “gialloverde” col suo carisma e con la sua dialettica darà il via all’appuntamento elettorale che dovrà dare a Corigliano Rossano la sua seconda amministrazione. Un appuntamento importante per ciò che la città riveste dal punto di vista della consistenza territoriale e numerica della popolazione ed anche dal punto di vista istituzionale essendo il maggiore comune d’Italia che ha effettuato la fusione tra due grandi comuni diventando la prima città della provincia di Cosenza, la terza della Calabria, sta riscuotendo attenzioni fino a qualche mese fa eluse.