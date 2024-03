Vincenzo De Cicco nuovo assessore alla Manutenzione del Comune di Montalto Uffugo

E’ Vincenzo De Cicco il nuovo assessore alla Manutenzione del Comune di Montalto Uffugo. Già consigliere comunale di maggioranza, con delega all’agricoltura, De Cicco va, dunque, ad aggiungersi con questa nomina assessorile, disposta dal sindaco Pietro Caracciolo, all’Esecutivo del governo in carica. La sua nomina durerà, ovviamente, fino alle Amministrative di giugno che porteranno i cittadini a rinnovare, attraverso il voto, il Consiglio comunale montaltese. Con De Cicco in giunta, dovrebbe entrare in al suo posto di consigliere Enrica Napolitano della lista “Pietro Caracciolo Sindaco”. Qualora la Napolitano rinuncerebbe, il seggio nell’Assise spetterebbe a Patrizia Russo e così via. Intanto, per effetto di questo nuovo ingresso in giunta, la squadra dell’esecutivo Caracciolo è composta da Bianca Verbeni, Franco Napolitano, Franco Ferro, Francesca Zavarrone e Vincenzo De Cicco.