Cosenza, dipendenti comunali: c’è la svolta

Rafforzamento dell’organico e nuovi stimoli per i dipendenti. Ecco servita la ricetta del rilancio amministrativo a Palazzo dei Bruzi. L’ha elaborata l’esecutivo guidato dal sindaco, Franz Caruso, allo scopo di involarsi verso il traguardo della consiliatura, quando mancano circa due anni e mezzo al termine dell’esperienza politica targata centrosinistra.

E se da una parte l’imperativo è quello di completare le opere in cantiere, dall’altra è maturata la consapevolezza che per raggiungere determinati traguardi serve una squadra più ampia e soprattutto motivata.

Gli Uffici competenti del Municipio stanno predisponendo i bandi destinati a reclutare, tramite l’espletamento di concorsi, ulteriore personale, così da implementare la Pianta organica del Comune ridotta ai minimi termini, specie dopo i recenti pensionamenti.

La novità, invece, è racchiusa nell’approvazione del regolamento che disciplina il passaggio di livello degli impiegati. Le cosiddette verticalizzazioni, le ultimi delle quali risalirebbero all’epoca in cui rivestiva il ruolo di primo cittadino Giacomo Mancini.

Si è attinto anche alla legge 110 per l’inserimento di altri Dirigenti, a quanto pare sei, provenienti dall’esterno e scelti dal sindaco, tanto che resteranno in carica fino alla conclusione della legislatura. Insomma, più indirizzi affinché possa essere rilanciata l’azione amministrativa, offrendo, al contempo, alla comunità migliori e più puntuali servizi.