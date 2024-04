Tappa cosentina per il leader di Alternativa popolare Bandecchi

«Il mio obiettivo è molto chiaro: gareggio sempre per vincere. Stiamo iniziando un percorso politico importante, diverso rispetto a ciò che abbiamo sino ad oggi udito, ma non perché diverso, perché ci sono quelli bravi e quelli cattivi, diverso perché noi vogliamo realizzare e fare le cose, vogliamo essere più semplici con meno parole elaborate e anzi, forse, meno parole». Lo ha detto Stefano Bandecchi, segretario nazionale di Alternativa popolare e sindaco di Terni parlando con i giornalisti a Cosenza a margine del tour elettorale in Calabria in vista delle Europee.

«Oggi l’Italia - ha aggiunto - è un malato che sta male. Bisogna prima fermare l’emorragia di sangue e dopo cominciare a rimettersi in piedi. Quindi noi vogliamo una politica attiva, propositiva, sicuramente basata sull'impresa. Senza lavoro non si può andare avanti. Noi dobbiamo creare posti di lavoro, quindi l’impresa per me sta al centro, è fondamentale, come è fondamentale negli Stati Uniti, in Germania, come è fondamentale in tutto il mondo. Dobbiamo ricominciare dall’industria. Quello che hanno fatto i nostri nonni. Noi oggi siamo nella condizione, purtroppo, di lavorare come lavoravano i nostri nonni. Ci dobbiamo fare un esame di coscienza, dobbiamo capire che non siamo nel 2024, oggi, purtroppo, siamo nel 1945».