Corigliano Rossano, squadra che vince... Stasi ricandida tutti

Si stringono i tempi per compiere gli adempimenti elettorali e, soprattutto, per raggiungere il numero necessario di sottoscrittori per la presentazione delle liste. A quanto sembra, però, alcuni movimenti e partiti meno attrezzati e meno presenti nel territorio incontrerebbero difficoltà a raggiungere il numero minimo di candidati per comporre liste capaci di raccogliere consensi.

A meno che, non si ricorra a candidare nomi da riempitivo.

E scrutando tra i possibili candidati dei due schieramenti, non sarebbero nomi da riempitivo, ma di peso, ad esempio, quelli che hanno già deciso di candidarsi o di ricandidarsi nelle liste di partito o movimenti a sostegno di Flavio Stasi. Da quanto appreso quasi tutti i consiglieri comunali uscenti che appoggiano attualmente l’amministrazione comunale avrebbero deciso di ricandidarsi, potendo vantare un peso elettorale di rilievo.

Tra questi figurano l’attuale presidente del consiglio comunale, Marinella Grillo, e l’assessore alle finanze, Maria Salimbeni che si è dimessa da consigliere per accettare l’incarico di assessore, elette entrambe nella lista del movimento Corigliano Rossano Futura. Lo stesso vale per l’assessore ai servizi sociali, Alessia Alboresi che scenderebbe in campo con la lista Alleanza Verdi-Sinistra. Tra i papabili che possono vantare visibilità nell’elettorato anche le due consigliere comunali, Liliana Zangaro, presidente della commissione consiliare ambiente e Isabella Monaco, che ha svolto negli ultimi due anni il ruolo di presidente della commissione Statuto.