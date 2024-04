Cosenza, i democrat firmano la pace in vista delle elezioni di giugno

Vittorio Pecoraro fa i conti con un futuro elettoralmente incerto: le Europee e le Amministrative incombono su un Pd attraversato fino a poche settimane addietro da forti tensioni.

Il segretario provinciale mostra però un recuperato ottimismo e una ritrovata calma: «Le tensioni sono scemate in vista degli appuntamenti con le urne e siamo tutti impegnati in una laboriosa attesa». Pecoraro non nasconde di aver recuperato il rapporto con i consiglieri regionali Mimmo Bevacqua e Franco Iacucci dai quali avrebbe ricevuto pieno supporto per la composizione delle liste.

A Cosenza, intanto, il partito fa i conti con la scissione in consiglio dei tre consiglieri Graziadio, Tinto e Trecroci che hanno formato un gruppo autonomo. Gli “scissionisti” saranno convocati dalla Commissione provinciale di garanzia prima di domenica. Spiega Pecoraro: «Verranno auditi loro e, poi, il segretario del circolo cittadino: la decisione sulla richiesta di espulsione verrà assunta successivamente».

Ma torniamo alle elezioni. Sempre più vicine. A Corigliano Rossano i democrat hanno sciolto ogni riserva e puntano sulla riconferma di Flavio Stasi, sul quale convergono oltre a dei movimenti civici anche i pentastellati. Il leader di M5S, Giuseppe Conte, sarà nella città ionica domenica prossima.

A Mendicino scende in campo Francesca Reda, segretaria cittadina del partito e a lungo all’opposizione durante la sindacatura di Palermo. A Montalto, il Pd ,dopo aver schierato Formoso (poi ritiratosi), sostiene ora con una lista civica Mauro D’Acri, un moderato che era stato delegato all’Agricoltura durante il governatorato regionale di Mario Oliverio. A Mirto Crosia i democratici lanciano invece nell’agone per la conquista della poltrona di primo cittadino, la capogruppo in consiglio comunale, Maria Teresa Aiello. Più incerta la situazione a Trebisacce, Morano e Villapiana dove i democrat non hanno pienamente definito la loro posizione.