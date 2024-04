Elezioni a Corigliano Rossano, Madeo lascia Azione e va da Stasi. Zagarese (Fi) si defila dalla sfida

Nella fase delicata e complessa nella composizione delle liste elettorali per l’appuntamento delle amministrative di giugno, si scatenano le curiosità sulle eventuali canditure dei principali esponenti che hanno tenuto banco nell’attività politica svolta all’interno delle istituzioni e dei partiti politici, ma anche sulle possibili nuove liste.

Tra le curiosità che sembrano affiorare tra i cittadini che masticano politica ed anche tra gli stessi dirigenti di movimenti, associazioni e partiti, quella della possibile candidatura dei consiglieri comunali, Francesco Madeo ed Aldo Zagarese, due esponenti di rilievo di cui le cronache politiche si sono occupate molto nel recentissimo passato ed anche oggi essendo venute fuori confidenze circa la loro non candidatura alla prossime elezioni.

Una conferma in questo senso è giunta dallo stesso interessato, Aldo Zagarese, esponente di spicco fino a qualche anno fa del Pd, che aveva svolto il ruolo di capogruppo dei Democratici, per poi passare alcuni mesi fa nella file di Forza Italia, formandone il gruppo consiliare. Zagarese, infatti, pur sostenendo il partito Azzurro, ha fatto presente che per impegni di natura professionale non si candiderà in nessuna lista.

Sembrerebbe, invece, che Francesco Madeo, che non ha condiviso la nomina del commissario nel partito di Corigliano Rossano e neanche la scelta di adesione alla coalizione di centrodestra, potrebbe decidere di candidarsi proprio un una delle liste nascenti con sostegno alla coalizione di Stasi.