Mongrassano, si fa largo la candidatura a sindaco della professoressa Luisa Marino

Luisa Marino, docente di lingua e cultura inglese, è la nuova candidata a sindaco per il comune di Mongrassano.

La decisione, ampiamente meditata e ponderata, è stata caldamente sollecitata da tanti cittadini, amici e conoscenti, che, desiderosi di un sano rinnovamento per l’intera comunità di Mongrassano, hanno visto nella Marino la figura giusta per guidare la coalizione.

Ad affiancare Luisa Marino in questo ambizioso progetto di rinnovamento, un gruppo di giovani concittadini, competenti e preparati, ma soprattutto dotati di quel giusto entusiasmo indispensabile per guidare e amministrare la cosa pubblica con onestà, trasparenza e consapevolezza. L’obiettivo primario della coalizione è quello di valorizzare e potenziare il territorio in tutti gli ambiti, lavorando in sinergia con la popolazione in un clima di apertura e di collaborazione.

A breve saranno presentati i singoli candidati che comporranno la nuova compagine politica, saranno comunicate le linee guida che consentiranno la realizzazione di un progetto inclusivo della cittadinanza, il nome e il simbolo della lista.