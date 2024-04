Corigliano Rossano, una lista a 5 stelle per Flavio Stasi. Conte “benedice” il campo largo

Il presidente nazionale del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte , tralasciando per un attimo i temi di carattere regionale, nazionale ed anche europeo (non a caso era presente all’incontro tenuto l’altro ieri al Teatro Metropol di Corigliano Rossano il candidato di questo territorio alle elezioni europee, l’ex presidente dell’Inps Pasquale Tridico , cittadino di Scala Coeli) non ha avuto difficoltà, sull’argomento elezioni comunali ad affermare che i l movimento Pentastellato, in linea con la coalizione di “campo largo”, sostiene con convinzione il candidato a sindaco Flavio Stasi. Le affermazioni del massimo esponente dei Cinquestelle, espresse nel corso delle interviste e le dichiarazioni comunicate nella conferenza stampa tenuta a margine dell’affollato incontro pubblico, sembra scaturissero dalle circostanziate informazioni, sull’attuale primo cittadino e sull’attività amministrativa svolta, ricevute, evidentemente, dai rappresentanti locali e del territorio della propria forza politica.

Quegli stessi rappresentanti, la vicepresidente del gruppo alla Camera, On. Vittoria Baldino e la collega deputata, Elisa Scutellà, e dal capogruppo del M5S in Consiglio Regionale, Davide Tavernise, che stanno partecipando, passo dopo passo, agli incontri della coalizione a sostegno della candidatura di Stasi, presente anch’egli, alla convention dei cinque Stelle di Corigliano Rossano. Per questo motivo, Conte, non ha avuto difficoltà ad affermare che la candidatura sostenuta dal Movimento «offre buone garanzie anche alla luce dell’amministrazione maturata, per potere fare bene, poiché il dialogo con le forze politiche in questione poggia, su presupposti chiari, trasparenti e condivisi».

