Elezioni a Corigliano Rossano, i Verdi mettono in campo esponenti delle comunità araba e ucraina

Attività politica in fermento per studiare strategie e per raggiungere i migliori risultati e rendere il più possibile appetibili e di gradimento ai cittadini i candidati delle liste ed i candidati a sindaco per la prossime elezioni amministrative.

Tra le strategie poste in essere, anche il dosaggio nelle liste dei candidati provenienti dalla due aree urbane, come messo in atto da Fratelli d’Italia, mentre il partito dei Verdi punta sulle giovani generazioni e sulle presenze di provenienza dal mondo globale e residenti in città, con l’organizzazione dei “Giovani Europeisti Verdi” (GEV) e sulla candidatura in lista di alcuni di loro.

La costituzione del gruppo dei giovani Verdi è stata realizzata nel corso di una partecipata riunione tenutasi nella sede del partito di via Telesio dello Scalo di Rossano, nel corso della quale sono stati eletti i due portavoce, Sara Zubaio di 18 anni e Manuele Nigro di 19 mentre Davide Carmine Iacoi di 16 anni si occuperà dei social. Dopo questo adempimento il gruppo ha anche espresso due candidature che saranno iscritte nella lista dei Verdi, a sostegno della coalizione Flavio Stasi sindaco, che può contare già sulla presenza del coordinatore regionale, Giuseppe Campana, e sulla componente del direttivo nazionale, Elisa Romano. Si tratta del mediatore culturale Fouad El Gorch, 26 anni, rappresentante della comunità araba cittadina e Ioulia Rudenko, di 21, rappresentante della comunità ucraina.