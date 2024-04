Elezioni europee: tra le fila di Alleanza Verdi Sinistra c'è anche Maria Pia Funaro, ex vice sindaco di Cosenza

«Dalla Calabria oggi una splendida notizia: abbiamo annunciato insieme a Mimmo Lucano la candidatura nelle liste di Alleanza Verdi Sinistra per le prossime elezioni Europee di Maria Pia Funaro, ex vice-sindaca di Cosenza, la più votata alle scorse elezioni comunali, che ha lasciato il Partito Democratico per aderire al nostro progetto».

Lo afferma in una nota Elisabetta Piccolotti dell’Alleanza Verdi Sinistra. «Questa straordinaria candidatura arriva in un momento di grande crescita e ci consente di proporre agli elettori - prosegue la parlamentare rossoverde - un’amministratrice capace, una personalità politica che viene dal mondo dell’ associazionismo e della solidarietà e che rappresenta con la sua storia idee ed esperienze che possono portare l’intero Meridione sulla strada di uno sviluppo sostenibile sia dal punto di vista sociale che ambientale».

«Maria Pia Funaro infatti, oltre ad essere un’ingegnera ambientale e ad avere una forte competenza ecologista, è anche una grande conoscitrice delle politiche comunitarie e sa come aiutare la Calabria e le altre regioni del Sud ad utilizzare le risorse europee in maniera utile ed efficiente. Oggi - conclude Piccolotti - la nostra squadra si è arricchita di un ulteriore volto femminile che porterà forza e autorevolezza».