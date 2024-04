Tari a Cosenza, esenzione totale per imprese e cittadini vittime di usura

Consiglio comunale dall’esito scontato a Palazzo dei Bruzi. Tre i punti all’ordine del giorno. Il primo, Piano finanziario Tari 2024-25, è stato approvato all’unanimità. Erano presenti 27 consiglieri più il sindaco Franz Caruso. Via libera anche alle tariffe Tari per l’anno in corso, ma non all’unanimità. Voto favorevole di 22 consiglieri di maggioranza oltre al sindaco e voto contrario di cinque consiglieri di opposizione: Giuseppe D’Ippolito, Michelangelo Spataro, Francesco Caruso, Francesco Luberto e Alfredo Dodaro.

Sono passate all’unanimità le modifiche al regolamento comunale dei giovani che era stato già approvato in una precedente seduta dell’assise municipale. Sono però intervenute piccole modiche che ieri sera hanno avuto il via libera dall’assemblea di Palazzo dei Bruzi.

Sulla questione delle tariffe Tari era stata presentata una risoluzione da parte della minoranza, in particolare da D’Ippolito, che è stata prima discussa, dopo di che c’è stata una convergenza su un documento comune anche da parte della maggioranza. Il presidente Mazzuca ha posto ai voti la risoluzione che è passata all’unanimità. Nel documento della minoranza si ricorda che recentemente è stato sottoscritto un accordo c on le associazioni anti-racket. «Considerato che è interesse di questi gruppi consiliari lottare contro il fenomeno dell’usura e trovare un metodo per mostrare la vicinanza delle istituzioni e contestualmente mettere in campo concrete azioni in tal senso», è stato detto, «si propone questa mozione affinché siano trovate le risorse necessarie nel bilancio comunale per garantire a tutte le imprese, le attività e i privati cittadini che siano vittime di usura l’esenzione totale della Tari».