Tutto pronto per l’arrivo del presidente Sergio Mattarella nel Cosentino

L’altra Calabria. Quella competitiva sui mercati internazionali, efficiente nei settori di produzione, caparbia nel creare e garantire posti di lavoro. Una Calabria lontana dal superficiale racconto iconografico che l'insegue da quasi un secolo, in lotta per il futuro, resistente contro congiunture economiche negative e tentativi di condizionamento delle 'ndrine. Una Calabria con lo sguardo fiero e la schiena dritta, fatta di uomini e donne che lavorano, s'impegnano e sognano di costruire sempre migliori esperienze di crescita individuale e collettiva. Una regione diversa da quella solitamente rappresentata attraverso superficiali stereotipi, che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrerà stamane prima a Mongrassano e, poi, a Castrovillari.

Due grandi stabilimenti affollati di maestranze accoglieranno il Capo dello Stato a dimostrazione di come l'industrializzazione avviata in linea con le vocazioni dei territori non sia fallita miseramente al contrario di spericolate e costosissime iniziative imprenditoriali naufragate dopo aver inghiottito enormi capitali pubblici. Gli stabilimenti della Gias e della Granarolo rappresentano la migliore fotografia possibile d'un meridione tutt'altro che domo e rassegnato, nel quale alle guarentigie assicurate ai dipendenti in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro si sommano la linearità delle relazioni sindacali e l'impegno delle due società nell'avviare sempre nuovi investimenti. È per questo che il Presidente Mattarella è voluto venire qui: è un uomo del Sud e sa quante sono state le occasioni mancate negli ultimi 50 anni in questa fetta d'Italia cara ad Alexandre Dumas come a Cicerone, nella quale tuttavia agli errori e agli sprechi si è stati capaci di reagire scommettendo e costruendo realtà imprenditoriali virtuose.

Il Presidente arriverà in aereo a Lamezia Terme da dove raggiungerà in elicottero lo stabilimento Gias di Mongrassano che visiterà insieme con il ministro del Lavoro Elvira Calderone; poi si sposterà in auto a Castrovillari per visitare l'insediamento produttivo della Granarolo dove è stata allestita un'area nella quale sono previsti gli interventi del presidente di Confindustria Cosenza, Giovan Battista Perciaccante, del presidente di Granarolo, Gianpiero Calzolari, del rappresentante dei lavoratori Gaetano Piraino, dal ministro Calderone e, infine, del Capo dello Stato.

Saranno presenti i il presidente della Giunta regionale, Roberto Occhiuto, la presidente della Provincia, Rosaria Succurro, i sindacoi di Mongrassano, Ferruccio Mariani e di Castrovillari, Domenico Lo Polito.