Comunali, “Moderati per Montalto” a sostegno di Mauro D’Acri

A sostenere la candidatura a sindaco di Mauro D’Acri c’è anche la lista “Moderati per Montalto”. Una coalizione quella di D’Acri in continua crescita formata, appunto, da varie liste che hanno condiviso subito la sua visione politica. D’Acri è stato tra i primi ad ufficializzare la sua discesa in campo alla conquista della fascia tricolore.

I “Moderati per Montalto” spiegano subito quanto sia importante per la città l’elezione del futuro primo cittadino e dei nuovi consiglieri comunali.

«La nostra lista è animata da donne e uomini dai volti e dallo spirito realmente nuovi - aggiunge il gruppo politico - pronti a porre al servizio del nostro territorio energie, passione e soprattutto competenza. Il nostro nome incarna la visione di una politica autentica, incentrata sui contenuti piuttosto che sulla retorica. In occasione delle imminenti elezioni, Montalto è chiamata, non solo, a scegliere i suoi futuri amministratori ma anche a definire il percorso per i prossimi dieci anni. In questa prospettiva, dunque, diventa fondamentale prendere le distanze dalle pratiche negative che stiamo osservando sin dalle battute iniziali di questa campagna elettorale. Crediamo fermamente che il voto debba essere meritato con integrità e onestà, non estorto né barattato e ciò intendiamo fare radicando nelle coscienze dei nostri concittadini il concetto di “buona politica” anziché opachi riferimenti alla “politica che conta”».