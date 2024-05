Elezioni europee, la Succurro non sarà candidata. "Pieno sostegno a Giusi Princi"

La presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, non sarà candidata alle Europee con Forza Italia. "Sosterrò la vicepresidente Giusi Princi che stimo molto e mi impegnerò con il mio partito per ottenere il risultato migliore" ha detto alla Gazzetta. Continuerà dunque il lavoro di sindaca a San Giovanni in Fiore e di presidente alla Provincia a Cosenza.

Nel capoluogo bruzio correrà invece per un seggio a Bruxelles la parlamentare della Lega, Simona Loizzo, candidata al secondo posto in lista nella circoscrizione che ricomprende la Calabria. Sarà della partita con l'alleanza Verdi Sinistra italiana l'ex vice sindaca di Cosenza Maria Pia Funaro che ha lasciato il Pd.