Comunali a Corigliano Rossano, Forza Italia chiude la partita delle liste. In difficoltà democrat e cinquestelle

Partiti e movimenti continuano a mantenere stretto riserbo sui nomi dei candidati mentre cominciano a venire fuori le indiscrezioni sulle liste che i partiti e movimenti stanno ancora preparando.

Al momento sembrerebbe che vi sia parità di numeri tra le liste delle due coalizioni di centrosinistra e centrodestra, anche se ancora rimane qualche dubbio sul completamento di alcune. Rimane in gara anche l’unica lista “Italia nel Cuore” che sostiene la candidatura a sindaco di Domenico Piattello.

Per quanto riguarda il centrodestra, sono certe e concluse le liste selle forze politiche tradizionali. Sarebbero completate quella di Forza Italia, partito a cui appartiene la candidata a sindaco della coalizione, Pasqualina Straface, di Fratelli d’Italia che scenderà in campo con una seconda lista, di Civico e Popolare-Italia Viva, che gareggeranno con un una unica lista, e di Azione. A queste 5 liste potrebbero aggiungersene altre due.

Dovrebbero essere anche 6 con il dubbio sul completamento di una settima, le liste della coalizione civico-partitica di centrosinistra che sostiene la ricandidatura del sindaco Flavio Stasi.

Sarebbero già complete le liste “Corigliano- Rossano Pulita”, “Corigliano Rossano Futura” , “Uniti per Stasi Sindaco”, “Alleanza Verdi Sinistra”, a cui si aggiungono quelle del M5S e Pd, faticano a completarle. La settima lista è quella di esponenti di diverse estrazioni politiche e movimenti civici a cui è stato dato il nome di “Azzurro Mare”.