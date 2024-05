Promenzio vicino alla candidatura a Corigliano Rossano: “Me lo stanno chiedendo in tanti”

Sono giorni cruciali per partiti e movimenti politici quelli della settimana entrante al termine della quale (sabato alle ore 12,00) scadono i termini per la presentazione delle liste, corredate dalle relative sottoscrizioni degli elettori del comune e tutta la documentazione del collegamento con i candidati a sindaco a capo delle due coalizioni.

Si parla di 14 - 15 liste, molte delle quali ultimate, e di tre candidati a sindaco. Altre, invece sarebbero sul punto di essere concluse.

Intanto abbiamo appreso dall’attuale capogruppo e fondatore di Civico e Popolare, Luigi Promenzio, che la lista è già ultimata, che sarà costituita anche da candidati di Italia Viva e si presenterà agli elettori con il nome di “Civico e Popolare per una Città Viva”.

Il consigliere comunale evidenzia che si tratta di una lista già completa forte dove trovano posto esponenti dell’area di centro, di destra e di sinistra e molti altri sono rimasti fuori in attesa della composizione di una eventuale probabile seconda lista. Un’aggregazione politica che secondo Promenzio farebbe da contrappeso al consistente gruppo di liste di ispirazione di centrodestra che ha accolto le proposte del movimento. L’esponente di Civico e popolare ci conferma che è ancora in dubbio se si candiderà («molti me lo chiedono» – ha detto) soprattutto per non scompaginare le attuali collocazioni in lista. In questo contesto elettorale in fibrillazione , tuttavia, non sono mancate le note polemiche e contrapposizioni tra le due coalizioni di centrodestra e centrosinistra. L’ultima accusa della coalizione Straface, verso il sindaco Flavio Stasi è riferita a presunta «propaganda elettorale di Stasi con i soldi dei cittadini e con il marchio del Comune di Corigliano-Rossano». Da parte della coalizione Straface si tira in ballo la rassegna del “Maggio dei Libri”, «che, casualmente, vede a un mese dalle elezioni la presenza di Pasquale Tridico, candidato del Movimento Cinquestelle alle Europee, il cui movimento nelle elezioni comunali del prossimo giugno ha annunciato il sostegno proprio al sindaco uscente».