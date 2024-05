Il Consiglio provinciale di Cosenza ha adottato lo schema di Rendiconto della gestione 2023

«Chiudiamo questo Bilancio con due notizie molto positive – ha dichiarato la Presidente della Provincia in apertura dei lavori – che per noi amministratori rappresentano in primo luogo, la tranquillità del raggiungimento degli obiettivi prefissati; ma i cui dati denotano e certificano soprattutto una gestione attenta e oculata della “Cosa Pubblica”».

Il risultato del consuntivo 2023 è la conseguenza di una gestione prudente, che ha dovuto tenere conto di varie incognite. Un Atteggiamento premiato a consuntivo, con un risultato positivo per quanto riguarda il rispetto dei parametri di legge e dei conti in equilibrio.

Per la Presidente Succurro – che ha voluto ringraziare il Dirigente al Bilancio Giuseppe Meranda e i suoi uffici, oltre naturalmente ai Revisori dei Conti, per l’ottimo lavoro svolto – anche sul Tributo TEFA si stanno facendo importanti passi avanti in direzione del recupero delle somme dovute dai Comuni: «Bisogna recuperare 18 milioni di euro dal passato e lo stiamo facendo, andando incontro ai Comuni e non lasciando i Sindaci da soli» - la chiosa.

Il documento contabile è stato approvato a maggioranza dei presenti in aula, con sette voti favorevoli e due contrari. Nella prossima settimana sarà sottoposto al parere dell’Assemblea dei Sindaci, per poi tornare in Consiglio Provinciale per l’approvazione definitiva.