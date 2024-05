Amministrative a Corigliano Rossano: è corsa a tre tra Stasi, Straface e Piattello

Così come è successo a Vibo Valentia, anche a Corigliano Rossano Partito Democratico e Movimento 5 Stelle sono alleati per le le elezioni comunali dell’8 e 9 giugno. Nel grosso centro del Cosentino, Pd ed M5S sostengono come candidato a sindaco il primo cittadino uscente, Flavio Stasi, che beneficia anche dell’appoggio di Alleanza Verdi e Sinistra e dei movimenti civici «Corigliano Rossano Pulita», «Uniti per Stasi», «Città libera», «Corigliano Rossano futura» e «Gente di mare», per un totale di otto liste. Gli altri candidati a primo cittadino sono la consigliera regionale Pasqualina Straface, sostenuta da Forza Italia, che è il partito a cui appartiene, Fratelli d’Italia, Lega, Azione con Calenda e dalle civiche «Uniti per Corigliano-Rossano», «Civico popolare per una città viva», "Città futura noi moderati» e «Movimento del territorio», per un totale anche in questo caso di otto liste, e Domenico Piattello, appoggiato dalla lista civica «Movimento politico Associazione Italia nel cuore».