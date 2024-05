Elezioni a Corigliano Rossano, candidati in fuga dal Pd: in lista solo 16 nominativi

Oggi, alle ore 12, scadono i termini per la presentazione, presso la segretaria comunale di Palazzo Bianchi, delle liste dei candidati e della documentazione riguardante i collegamenti ai candidati a sindaco. Non c’è più il tempo di strategie nella scelta dei candidati e nella composizione e denominazione delle liste.

Ed ha mantenuto la promessa il candidato a sindaco della lista del Movimento Italia nel Cuore, Domenico Piattello, che ieri di buon mattino, assieme ai presentatori della lista si è recato nella sede municipale della Città, per la consegna del materiale elettorale la cui lista è costituita da 24 nomi. La conferma della presentazione materiale della lista e della candidatura a sindaco è stata resa nota dallo stesso Piattello. Ora sarà la volta delle altre liste di centrosinistra e centrodestra che si fronteggeranno ed i nomi in esse contenuti.

Intanto cominciano ad emergere le ultime decisioni assunte da personalità politiche di peso in merito alla loro candidatura o alla loro rinuncia, mentre sembrano acuirsi le diatribe all’interno del Partito democratico, che però, da notizie attendibili, non rinuncia a presentare la lista con il proprio simbolo, nonostante le defezioni di esponenti importanti che si sono candidati in altre formazioni politiche o in altri schieramenti.