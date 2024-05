Montalto Uffugo, appassionante corsa a tre: D’Acri, Faragalli e Viafora

La grande corsa delle elezioni Amministrative 2024 è ufficialmente iniziata. Tre i candidati a sindaco, trecentoquattro gli aspiranti alla carica di consigliere comunale ma solo sedici di loro saranno scelti dagli elettori montaltesi, nelle due giornate dell’8 e 9 giugno prossimo. Tra questi, undici siederanno tra i banchi della maggioranza e cinque tra quelli di minoranza. Sono, questi, alcuni dei numeri che hanno caratterizzato la tradizionale sfilata, terminata poco dopo mezzogiorno di ieri, negli uffici della Segreteria generale del Comune di Montalto Uffugo, per il tortuoso e delicato iter di presentazione delle varie candidature e dei programmi elettorali alle prossime ed attese elezioni per il rinnovo del Civico consesso.

Nessuna sorpresa per i nominativi dei candidati a sindaco. Restano confermati i tre papabili, che rispondono ai nomi di Mauro D’Acri, Biagio Faragalli ed Emilio Viafora.